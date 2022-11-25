25 ноября в Ростове ожидается пасмурная и прохладная погода без дождей

Такая же погода ждет ростовчан и на грядущих выходных
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу, 25 ноября, в Ростове-на-Дону будет пасмурно и прохладно. Осадков не ожидается. Такой прогноз обновили на сайте Гидрометцентра.
Дневная температура воздуха сегодня составит около +8 градусов, ночная - примерно +5. Ветер при этом будет восточный, не выше 6 м/с. Давление - 752 мм ртутного столба.
К слову, примерно такая же погода ждет ростовчан и на грядущих выходных. Самым холодным на этой неделе будет воскресенье. В этот день столбики термометров установятся в районе +6 градусов, ночью обещают +2, возможен небольшой дождь.
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