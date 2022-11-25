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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:31

Дожди и небольшие заморозки ожидаются в Ростовской области на грядущих выходных

В темное время суток и по утрам в отдельных территориях возможен туман
Ангелина СКИБА
Осадки пройдут местами в разных районах региона

Осадки пройдут местами в разных районах региона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дожди и небольшие ночные заморозки ожидаются в Ростовской области на выходных 26 и 27 ноября. Такой прогноз указали синоптики в метеорологическом бюллетене.

Так, в эти два дня осадки пройдут местами в разных районах региона. При этом в темное время суток и по утрам в отдельных территориях возможен туман.

В субботу ночью прогнозируют в среднем +2-7 градусов, при прояснениях до -1, в воскресенье - до +1-6 градусов, при прояснениях -3. Дневная температура воздуха может составить до +9-11 градусов. Ветер обещают восточный и северо-восточный 6-11 м/с.

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