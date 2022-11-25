Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 6:59

Раки в водоемах Ростовской области достигли промысловых размеров

В уловах промысловых бригад доминируют раки длиной 10–12 сантиметров
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Десятидневную экспедицию для оценки состояния популяции раков в реках Дон и Сал провели ученые. Фото: пресс-служба АзНИИРХ.

Десятидневную экспедицию для оценки состояния популяции раков в реках Дон и Сал провели ученые. Фото: пресс-служба АзНИИРХ.

В Ростовской области в уловах промысловых бригад доминируют раки первой промысловой группы длиной 10–12 сантиметров. Десятидневную экспедицию для оценки состояния популяции раков в реках Дон и Сал провели ученые, сообщает пресс-служба АзНИИРХ.

Кроме того, ученые провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал. Целью исследований стала оценка состояния популяций, распределения и численности раков осенью. Во время экспедиции сотрудники лаборатории биоресурсов внутренних водных объектов собрали материалы по условиям обитания, биологии раков, пространственной, половой и размерно-массовой структуре популяций.

Уже первые результаты показали стабильное состояние раков в исследованных водоемах: облавливаемая часть популяции была представлена раками длиной 5-14 сантиметров, массой 8-103 грамма. Эти результаты экспедиции послужат основой для будущих прогнозов состояния запасов раков на ближайшие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Случаи вылова раков руками участились в Ростовской области

Только в июне выявили более десятка подобных случаев (подробнее)