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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:11

Сельхозугодья Ростовской области очистили от 20 отравляющих свалок с возбудителями болезней

Всего во время объезда территорий нашли 113 захламленных площадок
Ангелина СКИБА
После проверки нарушители убрали весь мусор

После проверки нарушители убрали весь мусор

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2022 года в Ростовской области сельхозугодья очистили от 20 незаконных свалок, которые медленно отравляли почву, привлекали грызунов и были рассадником для возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Было проведено 109 проверок. Специалисты исследовали более 62 га. Выяснилось, что участки захламляли пищевыми отходами, стройматериалами, картоном, досками и многим другим, - рассказали в ведомстве.

Всего во время объезда территорий нашли 113 мусорок. Они находились в Азовском, Багаевском, Тацинском, Мартыновском районах.

Собственникам площадок выдали 105 предостережений, также всю информацию направили в прокуратуру. Вероятно, после этих действий нарушители все-таки навели у себя порядок. К слову, были убраны не только 20 новых свалок, но еще и 23 старые, которые обнаружили в прошлые годы.

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