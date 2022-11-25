Полеты из аэропорта Платов будут ограничены до 3 декабря

Авиаперевозчикам посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вылететь из аэропорта Платов в Ростове нельзя будет вплоть до 3 декабря, поскольку Росавиавиация опять продлила ограничение на полеты, говорится на сайте агентства.

- Режим временного ограничения полетов продлен до 03 декабря, - говорится на сайте Росавиации.

Также будут ограничены полеты в 11 других аэропортов страны: Курск, Липецк, Симферополь, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар и Элиста.

Авиаперевозчикам посоветовали задействовать другие маршруты. При этом остальные аэропорты страны сейчас работают в штатном режиме.

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