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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:46

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры убрали несанкционированные свалки

Нарушения были устранены после рассмотрения представления
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Прокуратурой было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены.

Прокуратурой было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря прокуратуре в Новочеркасске Ростовской области проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. После чего убраны все нелегальные свалки.

По данным прокураторы, на улицах Магистральной, Троицкой и Котовского были три несанкционированные свалки ТКО и строительных отходов, а также порубочных остатков. Но департаментом ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска меры к их выявлению и ликвидации не принимались.

В результате прокуратурой было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, а свалочные очаги ликвидированы. Директор департамента привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий.

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