В Ростовской области после вмешательства прокуратуры убрали несанкционированные свалки

Прокуратурой было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Благодаря прокуратуре в Новочеркасске Ростовской области проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. После чего убраны все нелегальные свалки.
По данным прокураторы, на улицах Магистральной, Троицкой и Котовского были три несанкционированные свалки ТКО и строительных отходов, а также порубочных остатков. Но департаментом ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска меры к их выявлению и ликвидации не принимались.
В результате прокуратурой было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, а свалочные очаги ликвидированы. Директор департамента привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий.
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