В Ростове сотрудники ГИБДД поздравили маму и малыша, которых выписали из роддома

Стражи порядка подарили молодой маме цветы, а новорожденному - детское автокресло. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД поздравили маму и новорожденного малыша, которых вписали из роддома. Полицейских пригласил глава семейства в благодарность за неравнодушие и быструю реакцию во время внезапных схваток у его супруги.

Эта история произошла несколько дней назад на улице Ростсельмаш. Лейтенанты Евгений Плешаков и Александр Рязанов несли обычное дежурство, но в какой-то момент рядом с ними остановился «ВАЗ-2109».

Из машины выбежал взволнованный мужчина. Он объяснил, что его жена может родить прямо в дороге. Полицейские не стали медлить, завели свою машину, включили сирену и легко провели водителя сквозь все дорожные препятствия. Благодаря сопровождению служебного транспорта семья вовремя добралась в областную клиническую больницу № 2. Ребенок появился на свет уже следующим утром.

На выписке стражи порядка подарили молодой маме цветы, а новорожденному - детское автокресло. В ответ растроганные ростовчане от всей души поблагодарили полицейских.

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