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НовостиСпорт25 ноября 2022 9:18

Спортсмены из Сальского района стали призерами всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола

В фестивале приняли участие 28 команд со всей страны
Лейла МИРИШОВА
Юные баскетболисты заняли второе место. Фото: правительство Ростовской области

Юные баскетболисты заняли второе место. Фото: правительство Ростовской области

Юные баскетболисты из Сальского района стали призерами всероссийского фестиваля дворового баскетбола. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Фестиваль среди юношей 2008-2009 гг. проходил в Перми. В нем приняли участие 28 команд со всей страны. Донские спортсмены вернулись домой с медалями.

Юные баскетболисты из Сальского района, уступив лишь в финале команде из Тверской области, заняли почетное второе место.

Отметим, что баскетбольная команда «Русич» представляла Ростовскую область по итогам регионального этапа соревнований «Уличная баскетбольная лига», где спортсмены также заняли второе место.

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(Подробности)