В Ростовской области семьи детей-инвалидов смогут брать 24 выходных дня подряд

У родителей, воспитывающих детей-инвалидов, появится возможность взять сразу 24 выходных дня дополнительно к основным. Фото: пресс-служба ЗС РО

Госдума РФ приняла в окончательном чтении новый закон, обеспечивающий дополнительные выходные дни родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Теперь мамы и папы особенных детей смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Дни для такого фактически дополнительного отпуска будут складываться как за счет накопления, так и переноса с последующих периодов в течение одного календарного года.

- С принятием закона повышается удобство использования дополнительных выходных, положенных родителям детей с инвалидностью, - прокомментировал председатель областного Заксобрания, секретарь реготделения «ЕР» Александр Ищенко.

Он пояснил, что родители детей-инвалидов имеют право раз в месяц брать четыре дополнительных выходных.

- Но возможность использовать эти дни далеко не всегда совпадает по времени с конкретной необходимостью – сопровождать ребенка-инвалида в санаторий, на курорт, в клинику другого города на обследование, на программы реабилитации. Суммировать выходные дни для единовременного использования федеральное законодательство до сих пор не позволяло, - сообщил спикер ЗС.

Отметим, что ранее такую просьбу от имени семей, воспитывающих детей – инвалидов, озвучила руководитель ростовской организации родителей детей-инвалидов Каринэ Мирзоева.

А сенатор от донского края Ирина Рукавишникова стала автором соответствующих поправок. Необходимость изменений поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее первый заместитель Андрей Турчак.

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