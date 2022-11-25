В 2022 году частные дома стали в 1,5 раза популярнее квартир Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Эксперты ожидают, что по итогам года общий объем строительства жилой недвижимости по итогам года превысит 100 млн кв. метров. При этом площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в России в этом году составит 60 млн кв. метров, что в 1,5 раза превысит объемы ввода жилья в многоквартирных домах.

Согласно данным Дом.РФ, за десять месяцев 2022 г. в России было введено в эксплуатацию 87,8 млн кв. метров жилья, что более чем на 20% выше результата за аналогичный период 2021 года. По прогнозам до конца года этот показатель превысит 100 млн кв. метров.

- Россияне в последнее время все чаще делают выбор в пользу собственного дома. Такой формат проживания особенно востребован среди граждан с детьми. По данным ВЦИОМ, около 40% семей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет, рассматривают покупку или строительство индивидуального дома. Прошлый год стал для рынка ИЖС переломным – впервые в истории объем частного строительства превысил многоквартирное. В этом году тренд продолжился, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в следующем году на развитие сегмента ИЖС будут влиять дальнейшее упрощение процесса строительства частных домов и масштабирование сервисов, позволяющих в рамках одной площадки выбрать объект и оформить ипотеку.

Отметим, что в ноябре ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%. Воспользоваться условиями можно до 31 декабря 2022 года.