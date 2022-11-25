В Ростове в «Суворовском» для школы №75 закупят еще одно модульное здание

до конца 2025 года планируется создание дополнительных мест в школах и детских садах микрорайона. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ЖК «Суворовский» для средней школы № 75 закупят еще одно модульное здание. Оно будет рассчитано на 400 мест. Об этом 25 ноября рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в ходе заседания рабочей группы по строительству образовательных организаций на территории микрорайона.

По словам Игоря Гуськова, сейчас завершены процедуры по закупке и установке второго модуля. Стоимость контракта составила больше 680 миллионов рублей, из которых 450 выделили из бюджета Ростовской области.

- Уже сейчас начаты работы на объекте. Мы сработали на опережение – и теперь не придется в экстренном режиме возводить здание к новому 2023 учебному году, как это происходило с первым модулем, - поделился Игорь Гуськов.

Также до конца 2025 года в микрорайоне планируется создать дополнительные места в школах и детских садах. В ЖК "Суворовском" спроектируют и построят три школьных комплекса, рассчитанных на 3650 мест, и шесть детских садов на 1570 мест.

Отметим, что в октябре 2022 года было получено разрешение на строительство школы на 1600 мест. Сегодня на объекте уже активно ведутся строительные работы. Кроме того, в «Суворовском» открыли центр дополнительного образования для развития творчества у юных жителей.

Также Игорь Гуськов обратился к представителям родительского сообщества микрорайона доводить информацию о реализации дорожной карты, планах и ее корректировке до остальных родителей.

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(Подробности)