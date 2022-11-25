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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:43

МЧС предупредили жителей Таганрога о затяжных ливнях и сильном ветре

Воздух в городе прогреется до +8 градусов
Лейла МИРИШОВА
Воздух в городе прогреется до +8 градусов

Воздух в городе прогреется до +8 градусов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Таганрожцев сотрудники МЧС предупредили о затяжных ливнях и сильном ветре. Об этом в ведомстве сообщили 25 ноября.

По прогнозам синоптиков последние выходные дни в ноябре будут пасмурными и дождливыми. Однако горожан порадует теплая погода.

В субботу, 26 ноября, будет облачная погода. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Ночью ожидается до +5. Скорость ветра составит до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 27 ноября, жителей ждут дожди и пасмурная погода. Днем температура воздуха составит +7 градусов, а вечером снизится до +3. Порывы ветра достигнут до шести метров в секунду. Влажность воздуха — 92%.

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