В Ростовской области нашли заброшенную могилу расстрелянных фашистами жителей

Участок на кладбище в новочеркасске зарос травой, поверх которой лежит поваленное сухое дерево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заброшенное братское захоронение 20 жителей Ростовской области, расстрелянных фашистами в январе-феврале 1943 года во время гитлеровской оккупации, обнаружил на старом городском кладбище Новочеркасска член Ростовского регионального отделения «Военное историческое общество» Михаил Генералов. Об этом изданию «КП - Ростов-на-Дону» сообщил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

По словам Кудрякова, на Димитровском кладбище много могил участников Первой мировой войны и Героев Великой Отечественной войны и, как выяснилось, мирных жителей, погибших во время оккупации в годы ВОВ.

- Были установлены ужасные факты издевательств над местными мирных жителями в Новочеркасске, - замечает поисковик. – Это после освобождения города было зафиксировано чрезвычайной комиссией города. Все найденные убитые мирные жители были захоронены на местном кладбище, — прокомментировал Андрей Кудряков.

Сегодня число волонтеров и участников новочеркасского отделения поискового отряда «Миус-Фронт» довольно большое. В него входят кадеты и учащиеся казачьих училищ. По словам Кудрякова, эти ребята готовы заниматься наведением порядка на найденной братской воинской могиле.

Ситуацию прокомментировали и в администрации Новочеркасска.

- За данной территорией должно ухаживать муниципальное казенное учреждение спецслужбы, - пояснили в пресс-службе. - Мы проверили поступившую информацию - факты подтвердились. Вчера там должны были навести порядок, поскольку сотрудники МКУ дали соответствующее поручение. Руководителю учреждения будет объявлен выговор, все меры будут приняты.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году содержание участка будет взято под особый контроль. Следить за братским захоронением будут сотрудники, которые отвечают за уборку городских парков. Также шефство над данным воинским братским захоронением возьмет общественная организация.

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