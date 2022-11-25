В Ростовской области мужчина шесть лет насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы

О действиях отчима стало известно только в октябре 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из городов Ростовской области отчима обвиняют в изнасиловании 12-летней дочери своей возлюбленной. Об этом 25 ноября сообщили в городском следственном отделе.

По версии следователей, 30-летний мужчина на протяжении пяти лет насиловал и совершал иные действия сексуального характера с 12-летней дочерью своей возлюбленной. О действиях отчима стало известно только в октябре 2022 года. Одна из родственниц девочки заявила об ужасных надругательствах мужчины в полицию.

Его задержали и возбудили уголовное дело по статьям «изнасилование» и «иные действия сексуального характера». Известно, что ранее обвиняемый был судим за совершение имущественных преступлений.

Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, - сообщили в ведомстве.

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