Новая онлайн-страховка недвижимости позволит восстановить имущество в случае непредвиденных ситуаций

Воспользоваться новой онлайн-страховкой объектов недвижимости смогут клиенты ВТБ. Можно самостоятельно устанавливать максимальную сумму компенсации и выбирать комфортную стоимость страховки.

Программа страхование жилья предусматривает защиту квартир, апартаментов, таунхаусов и частных домов. При его оформлении клиент может застраховать как собственную, так арендуемую недвижимость, а также жилье близких. Страховка покрывает даже те случаи, которые чаще всего проходят у других страховых компаний как исключение, при этом ее стоимость определяет сам клиент, установив необходимую сумму компенсации.

Программа предназначена для страховой защиты жилья от рисков залива, пожара, стихийных бедствий, ограблений и внешних воздействий, например, на случай падения деревьев. Помимо этого, возмещаются затраты на непредвиденные расходы, если из-за страхового события пришлось вернуться домой из поездки.

- Новый продукт поможет нашим клиентам восстановить имущество в случае непредвиденных ситуаций без дополнительной незапланированной нагрузки на их бюджет. Все обслуживание осуществляется полностью онлайн, что делает процесс взаимодействия максимально комфортным для клиентов, - прокомментировал Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

При наступлении страхового случая все документы для выплат можно подать онлайн через личный кабинет, на сайте страховой компании либо через мессенджеры, а консультацию специалиста получить по телефону. Срок выплаты страхового возмещения – пять рабочих дней со дня признания случая страховым.