Должникам за свет в Ростовской области начислили 47 млн рублей пени

Кроме пени должников будут ждать и другие «наказания» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с начала 2022 года жителям, у которых есть долги за электричество, суммарно начислили больше 47 млн рублей пени. Об этом сообщили в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Гражданам необходимо вносить плату каждый месяц до 10 числа. Отметим, что кроме пени должников будут ждать и другие «наказания». Так, им могут отключить электроэнергию, наложить арест на имущество и доходы или ограничить права на выезд за пределы России. Задолженности жители Ростова могут посмотреть на сайте предприятия.

Однако граждан призывают вовремя оплачивать счета за электричество, чтобы дело не дошло до суда.

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