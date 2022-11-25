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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:01

Прокуратура выявила нарушения в работе Центра гигиены и эпидемиологии в Шолоховском районе

Директору организации было внесено представление
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
В учреждении устранили нарушения.

В учреждении устранили нарушения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура проверила исполнение законодательства в Группе бактериологических и паразитологических исследований в Шолоховском районе филиала Центра гигиены и эпидемиологии города Миллерово.

Надзорное ведомство установило, что сотрудники хранили 15 килограммов продуктов в холодильной установке, которая использовалась для паразитологических исследований. Кроме того, они использовали термогигрометр — устройство для измерения температуры и влажности — с истекшим сроком поверки. Работники не были полностью обеспечены специальной одеждой и обувью.

— В связи с ненадлежащим выполнением законодательства в сфере биологической безопасности возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — прокомментировали в прокуратуре Шолоховского района.

Директору организации было внесено представление. В итоге в учреждении устранили нарушения: произвели поверку оборудования, приобрели средства индивидуальной защиты, уничтожили продукты питания, которые хранились в «заразной зоне». Четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.