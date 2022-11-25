Браконьера с лесковыми сетями и уловом на 100 тысяч рублей поймали в Ростовской области

130 штук судака, тарани и густера изъяли у рыбака. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области в районе порта Волгодонска поймали нарушителя с уловом рыбы на 100 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- 31-летнего браконьера заметили в акватории реки Дон. Во время обыска у него нашли 70 метров лесковой сети и более 130 штук судака, тарани и густера. Все это было изъято, в том числе забрали и надувную лодку, на которой велся незаконный промысел, - уточнили в УТ МВД по СКФО.

Позже уже выяснилось, что предприимчивым добытчиком оказался безработный местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биоресурсов»).

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