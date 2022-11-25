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НовостиОбщество25 ноября 2022 17:32

Губернатора Ростовской области наградили медалью «За вклад в укрепление обороны России»

Главу донского региона отметили за усердие и профессионализм при решении задач повышения обороноспособности страны
Ангелина СКИБА
Церемония вручения состоялась на конференции в Минобороны РФ. Фото: сайт правительства Ростовской области

Церемония вручения состоялась на конференции в Минобороны РФ. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатора Ростовской области Василия Голубева наградили медалью «За вклад в укрепление обороны России». Церемония вручения состоялась на конференции в Минобороны страны. Информацию об этом 25 ноября опубликовали на сайте донского правительства.

- Награждение провел первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Главу донского региона отметили за вклад в развитие системы межведомственного информационного взаимодействия, усердие и высокий профессионализм при решении задач повышения обороноспособности России, - говорится в сообщении.

Добавим, Василий Голубев присутствовал на конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия». Это мероприятие посетили представители власти, Минобороны, руководители вузов, научно-исследовательских организаций, а также промышленных предприятий и бизнеса. Участники обсудили взаимодействие при решении задач обороны.

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