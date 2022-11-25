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НовостиОбщество25 ноября 2022 19:20

Водоочистную компанию заподозрили в загрязнении реки Кумшак в Ростовской области

Об этом уже сообщили в Росприроднадзор и МинЖКХ
Ангелина СКИБА
Предполагается, что в воду могли сбрасываться канализационные стоки

Предполагается, что в воду могли сбрасываться канализационные стоки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Цимлянском районе Ростовской области водоочистную компанию заподозрили в загрязнении реки Кумшак. Информацию об этом после проверки сообщений СМИ опубликовала пресс-служба Минприроды региона.

- Установили, что водоотведение в Цимлянске выполняют по централизованной системе канализации. Эксплуатация ОСК ведется филиалом «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ». Сброс стоков осуществляется в реку Кумшак, далее через котлованы в реку Дон, - сообщили в ведомстве.

Материалы о возможном о нарушении природоохранного законодательства уже передали в управление Росприроднадзор. Также о ситуации уведомили МинЖКХ Ростовской области.

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