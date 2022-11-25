Ростовская область сохранила лидерские позиции по экспорту продукции АПК

Сейчас в регионе продолжают работу в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область остается лидером по экспорту продукции агропромышленного комплекса, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Слова чиновника сегодня, 25 ноября, цитирует сайт донского правительства.

- Продолжается работа в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». Донской край, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, сохраняет за собой лидирующие позиции по агроэкспорту. На середину ноября, объем поставок в денежном эквиваленте составил более 6 млрд долларов США, - отметил Виктор Гончаров.

Основными точками развития сейчас считают продукты масложировой отрасли, пищевой сферы и перерабатывающей промышленности. Фиксируется рост производства и экспорта муки, а также зерновых культур. По всем этим направлением продажи за рубеж выполняются с высокой добавленной стоимостью.

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