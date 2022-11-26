223 решетки и крышки от люков похитили нарушители в Советском районе Ростова

За кражу люков и решеток грозит уголовное наказание Фото: Артем КИЛЬКИН

В Советском районе Ростова-на-Дону восстановили 223 решетки и крышки от люков, а также дождеприемных колодцев. Именно столько успели похитить нарушители, отмечают местные власти.

- В районе участились случаи пропажи крышек канализационных люков. О проблеме сообщили жители в социальных сетях. По всем фактам уже подано заявление в полицию, - говорится в сообщении.

Ростовчанам напомнили, что подобные кражи - уголовное преступление, за которое грозит тюрьма.

Добавим, если вы увидели отсутствующий люк, можно рассказать об этом по номеру «05». Это единая диспетчерская департамента ЖКХ, пояснили в районной администрации.

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