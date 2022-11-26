Идею одностороннего движения на Лермонтовской в Ростове поддержали уже 63,8 % опрошенных

Интернет-обсуждение вопроса завершится 23 декабря 2022 года. Фото: портал «Активный ростовчанин»

Жители Ростова-на-Дону до еще около месяца будут голосовать за односторонне движение на участке улицы Лермонтовской от Университетского до Чехова. Опрос на специальной платформе проводит городской департамент транспорта.

К этому моменту идею о дорожном нововведении поддержали уже 60 человек из 94, то есть 63,8 % респондентов. Завершится интернет-обсуждение 23 декабря 2022 года, поэтому ростовчане еще могут указать свою точку зрения по вопросу.

Некоторые уже высказались в комментариях к посту. В основном люди выступают за изменение схемы движения, уверяя, что новая мера разгрузит улицу от автотрафика и снизит риск аварий.

- Невозможно передвигаться, особенно с детьми. Нет тротуара, бесконечный поток машин. Однозначно, нужно сделать одностороннее движение, - написала одна из женщин.

- Я за одностороннее движение с востока на запад. Это разгрузит нашу жилую зону. Проезд сам по себе узкий, утром и вечером здесь большие пробки, да и днем с трудом машины разъезжаются, - добавил местный житель.

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