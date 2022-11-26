Госэкспертиза одобрила проект детсада для Суворовского микрорайона Ростова

Площадь будущего объекта - около 7 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту детского сада на 320 мест в Суворовском микрорайоне Ростова. Информацию об этом можно найти на сайте единого госреестра заключений по объектам капитального строительства.

Известно, что эксперты одобрили и утвердили необходимые для строительства документы 22 ноября 2022 года. Застройщиком будет выступать компания «Кубанская марка». Речь идет о возведении объекта общей площадью около 7 тысяч кв. метров.

Добавим, ранее первый заместитель губернатора Игорь Гуськов сообщил, что в микрорайоне в первом квартале 2023 года должны ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение на 280 мест. Кроме того, до конца 2025 года собираются построить шесть детсадов на 1570 малышей и три школьных комплекса на 3650 мест.

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