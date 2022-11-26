В воскресенье донской клуб сразится на домашнем поле с «Ахматом». Фото: сайт ФК «Ростов»

В Ростовской области футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков. Это решение приняли в РФС из-за денежных проблем команды с компанией-посредником.

- Удовлетворить заявление о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах. Клуб обязан оплатить выполненные услуги и штраф. Применить запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, - говорится на сайте РФС.

Добавим, ограничение ФК «Ростов» сможет снять только после разрешения финансового спора. К слову, несмотря эту неприятность, желто-синие сейчас продолжают участие в матчах. Так, например, уже завтра, 27 ноября, ростовская команда сразится на домашнем поле с «Ахматом» в рамках 6 тура Кубка России.

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