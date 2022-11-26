Сотни домов останутся без электричества в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 4 декабря

Об отключениях предупреждает АО «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону с 28 ноября по 4 декабря будут временно обесточивать десятки домов. Эти меры собираются принимать из-за плановых технических работ. Подробный график можно найти на сайте АО «Донэнерго».

Так, 28 ноября отключения затронут дома на Детской, 163-207, 162-184, 184 А, Книжной, 125-159, 140-170, Красной Звезды, 33-43, 32-48, а также в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж» и «Северная Ривьера».

29 ноября ограничения электроэнергии планируют провести на Герасименко, 6/2, 8, Погодина, 3А, 5А, 7, 9, Пугачева, 25-47, 28-46, Молодежной, 61-83, 62-78, Грисенко, 7-17, 8-16, Лихачева, 7-17, 8-16.

30 ноября энергетики обесточат дом на Комарова, 1И.

1 декабря такие же работы проведут на Текучева, 207, 209, 348, на Театральном, 62, Космонавтов, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12 ,12А, 12/2, Гвардейском, 11, 11В, 15.

2 декабря отключения планируются на Восточной, 2-20, 9-13, 31-37, 30-48, Кировском, 88-90, , Максима Горького, 206, 214, 243-245, Красноармейской, 119 и 240.

4 декабря ограничения введут на Лермонтовской, Сиверса и Филимоновской.

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