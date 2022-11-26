В Ростовской области начали розыск мужчины, который преследовал двух девочек

Сейчас сотрудники МВД выясняют личность подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники полиции начали розыск мужчины, который, предположительно, преследовал двух девочек. Эту информацию 26 ноября журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону.

- В полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность нарушителя, - рассказали в ведомстве.

По неофициальным данным из СМИ, речь идет о случае, который произошел в Шахтах. Сообщается, что школьницы якобы смогли убежать от неадекватного прохожего и попросили помощь в одном из местных магазинов.

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