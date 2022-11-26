Гандболистки клуба «Ростов-Дон» переиграли тольяттинскую «Ладу»

Теперь ростовчанки сразятся с ижевским «Университетом». Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в повторной встрече переиграли тольяттинскую «Ладу». Матч 13 тура Чемпионата России завершился со счетом 33:32 (15:15), сообщает пресс-служба донского клуба.

На этот раз ростовчанки сразились на домашнем поле. С первых секунд игры инициативу перехватили гости. На 9-й минуте уже было 2:5, после этого тольяттинская команда продолжала всеми возможными способами удерживать преимущество. Однако к 27-й минуте хозяйки все-таки смогли выйти вперед, но и эта радость сменилась огорчением после серии ответных голов. На перерыв спортсменки ушли при счете 15:15.

Вторая половина встречи оказалась не менее валидольной, чем первая. «Лада» снова ушла в отрыв, но ростовчанки не собирались так просто сдаваться и отыграли по несколько точных бросков.

Обстановка в конце игры была накалена до предела. За несколько минут до финального свистка Анна Сень сравняла счет, а Кристина Кожокарь забила 7-метровый гол. Потом у ростовчанок произошла ошибка в защите, но еще один гол завершил баталию победой хозяек.

Добавим, 28 ноября «Ростов-Дон» в рамках Суперлиги сыграет с ижевским «Университетом». Начало этой встречи в 19.00 по московскому времени.

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