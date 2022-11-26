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НовостиОбщество26 ноября 2022 16:19

В 2022 году на дороги Ростова нанесли более 115 тысяч кв. метров разметки

Линии в том числе обновили на проезжей части около детсадов и школ
Ангелина СКИБА
В 2023 году собираются нанести до 170 тысяч кв. метров

В 2023 году собираются нанести до 170 тысяч кв. метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на дороги Ростова-на-Дону нанесли более 115 тысяч кв. метров разметки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Дорожные линии обновили на основных магистральных улицах общегородского и районного значения, вблизи детских садов и школ, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, эти задачи велись преимущественно в ночное время суток. В прошлом году в донской столице обновили 83 тысячи кв. метров разметки, в 2023 году объемы работ планируют увеличить до 170 тысяч кв. метров.

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