Днем 27 ноября ФК «Ростов» проведет последний матч сезона с «Ахматом»

Стартовый свисток прозвучит в 14 часов по московскому времени. Фото: сайт ФК «Ростов»

Днем 27 ноября в Ростове-на-Дону в матче 6 тура Кубка России сразятся ФК «Ростов» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 14 часов по московскому времени. За безопасностью игроков и зрителей будут следить правоохранители.

Болельщикам напомнили о досмотре, который будут проводить перед пропуском на трибуны. В связи с этим лучше приехать на игру примерно за два часа до начала. Чем раньше вы попадете на стадион, тем меньше должна быть очередь на входе.

- Зрители смогут оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения. Нельзя проносить на стадион стеклянную и пластиковую тару, а также пиротехнические изделия, - добавили в МВД.

Вместе с полицией будут работать сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники организаций правоохранительной направленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков

Ограничение должны снять после разрешения финансового спора с компанией-посредником (подробности)