В Ростове на время матча для болельщиков изменят движение общественного транспорта

Дополнительный график организуют на маршруте № 39 Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 27 ноября, в Ростове-на-Дону на время футбольного матча «Ростов» - «Ахмат» один из маршрутов изменит схему движения. Также на линию выпустят дополнительные машины, сообщили городские власти.

- С 12:30 до 17 часов для удобства болельщиков организуют дополнительный график на муниципальном автобусе № 39. Транспорт под этим номером будет курсировать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж», - говорится на сайте мэрии.

Любителям футбола, которые собираются прийти на стадион, напомнили, что около «Ростов Арены» останавливаются автобусы № 8, 49, 65а и троллейбус № 7. Кроме того, до остановки «Гребной канал» можно добраться на маршруте № 75.

Напомним, игроки ФК «Ростов» проведут сегодня заключительную домашнюю встречу 2022 года. Это будет матч 6 тура Кубка России, он начнется в 14 часов по московскому времени.

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