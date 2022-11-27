Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Ростовской области в воскресенье 27 ноября

Температура воздуха днем составит -1-4 градуса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 27 ноября, местами по Ростовской области ожидается мокрый снег. При этом в большинстве районов должны пройти небольшие или умеренные дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

- По утрам и ночью возможна гололедица. Ветер будет восточным и северо-восточным +7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +4-7 градусов, в темное время суток на севере региона будет небольшой минус. Из-за таких перепадов возможен туман по утрам, - отметили в экстренном ведомстве.

Добавим, в донской столице до конца сегодняшнего дня должно быть облачно, но без снега и существенных осадков. Ранее специалист центра «Фобос» предупредил жителей Дона о грядущих заморозках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заморозки ожидаются в Ростовской области уже с 28 ноября

Похолодание в том числе обещают в донской столице (подробности)