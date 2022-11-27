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НовостиОбщество27 ноября 2022 9:56

Жители Ростова заявили, что сумма МРОТ должна составлять 37 тысяч рублей

Желаемый минимальный размер оплаты труда озвучили в ноябре 2022 года
Ангелина СКИБА
Самые высокие ожидания в отношении выплат зафиксировали в Москве

Самые высокие ожидания в отношении выплат зафиксировали в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону заявили, что средний минимальный размер оплаты труда должен составлять 37,8 тысячи рублей. Об этом во время опроса населения узнали аналитики портала SuperJob.

- Уровень желаемого МРОТ для ростовчан составляет 37,8 тысячи рублей, в апреле 2022 года люди озвучивали сумму в 36,8 тысячи рублей. К слову, в ноябре 2020 года в донской столице признавались, что минимальную оплату труда хотят в 33,9 тысячи рублей, - отметили исследователи.

Добавим, самые высокие ожидания в отношении выплат зафиксировали в Москве. Также в топ-3 по этому показателю вошли Владивосток и Хабаровск. Самые скромные запросы оказались у жителей Пензы и Оренбурга.

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