Жители Ростова заявили, что сумма МРОТ должна составлять 37 тысяч рублей

Самые высокие ожидания в отношении выплат зафиксировали в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону заявили, что средний минимальный размер оплаты труда должен составлять 37,8 тысячи рублей. Об этом во время опроса населения узнали аналитики портала SuperJob.

- Уровень желаемого МРОТ для ростовчан составляет 37,8 тысячи рублей, в апреле 2022 года люди озвучивали сумму в 36,8 тысячи рублей. К слову, в ноябре 2020 года в донской столице признавались, что минимальную оплату труда хотят в 33,9 тысячи рублей, - отметили исследователи.

Добавим, самые высокие ожидания в отношении выплат зафиксировали в Москве. Также в топ-3 по этому показателю вошли Владивосток и Хабаровск. Самые скромные запросы оказались у жителей Пензы и Оренбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область получит девять передвижных медицинских комплексов

Машины закупят для сельских территорий и малых городов (подробности)