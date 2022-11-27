Первый гол в мачте «Ростов» - «Ахмат» забили хозяева

Судья на матче «Ростов» - «Ахмат» - Роман Сафьян. Фото: сайт ФК «Ростов»

Сегодня, 27 ноября, первый гол в футбольном мачте «Ростов» - «Ахмат» забили хозяева. На 17 минуте встречи отличился Андрей Лангович, 19-летний фланговый защитник. Сейчас спортивная баталия в донской столице продолжается.

Команды встретились в рамках 6 тура Кубка России. Стартовый свисток прозвучал в 14 часов по московскому времени.

Об итогах этого противостояния с точностью говорить пока нельзя. Ростовчанам выпало сразиться с довольно сильным соперником, лидером группы. Сейчас желто-синие находятся на последней строке турнирной таблицы, им нужно одержать победу, чтобы претендовать на третью строку и выход в плей-офф.

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