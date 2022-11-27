В Батайске на Почтовой почти потушили баню

На месте происшествия работают 9 человек, задействовано 3 единицы техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 27 ноября в Батайске завершают тушение бани на улице Почтовой. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
- Информация о возгорании поступила в 11:56, в 12:38 удалось ликвидировать открытое горение на площади в 2 кв. метра. Пожарные еще работают, - рассказали в ведомстве.
Всего на месте происшествия сейчас находятся 9 человек, задействовано 3 единицы техники.
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