В Батайске на Почтовой почти потушили баню

На месте происшествия работают 9 человек, задействовано 3 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 ноября в Батайске завершают тушение бани на улице Почтовой. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании поступила в 11:56, в 12:38 удалось ликвидировать открытое горение на площади в 2 кв. метра. Пожарные еще работают, - рассказали в ведомстве.

Всего на месте происшествия сейчас находятся 9 человек, задействовано 3 единицы техники.

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