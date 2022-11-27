Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 ноября 2022 10:51

В Батайске на Почтовой почти потушили баню

Огонь вспыхнул около двух часов назад
Ангелина СКИБА
На месте происшествия работают 9 человек, задействовано 3 единицы техники

На месте происшествия работают 9 человек, задействовано 3 единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 ноября в Батайске завершают тушение бани на улице Почтовой. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании поступила в 11:56, в 12:38 удалось ликвидировать открытое горение на площади в 2 кв. метра. Пожарные еще работают, - рассказали в ведомстве.

Всего на месте происшествия сейчас находятся 9 человек, задействовано 3 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы: в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП на пересечении Ворошиловского и Суворова

Сейчас на месте аварии работают правоохранители и медики (подробности)