В Ростовской области футболисты ФК «Ростов» разгромили грозненский «Ахмат»

Ростовчане были настроены только на победу. Фото: официальная группа ФК «Ростов» в VK

Сегодня, 27 ноября, в Ростове футболисты «Ростова» разгромили грозненский «Ахмат» со счетом 3:0. Матч 6-го тура Кубка России был последней домашней встречей для желто-синих в 2022 году.

Игра оказалась довольно напряженной. Ростовчане были настроены на победу и не собирались уступать соперникам. Было много голевых моментов, а также внушительное количество желтых карточек и, соответственно, опасных падений и травм. Например, в первом тайме Николай Комличенко получил удары в глаз и по ноге, но и сам успел головой разбить нос Юрию Журавлеву.

В этот игровой период ростовчане дважды отличились голами: на 17-й минуте забил Андрей Лангович, а на 42-й Николай Комличенко. Гости не смогли отыграться, поэтому на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме противостояние продолжилось, но ситуация не особенно изменилась. Футболисты «Ахмата» пытались провести быстрые атаки, но чаще всего мячом владели ростовчане. На 86-й минуте забил Егор Голенков, окончательно закрепив победу «Ростова».

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