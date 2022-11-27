Известно, что рабочие повредили табличку. Фото: телеграм-канал Лена и домики

Жители Ростова спасли вывеску «Телеграф» советского периода, которую ранее можно было увидеть на одном из домов проспекта Буденновского. Информация об этом появилась в телеграм-канале координатора общества «Мой фасад» Елены Чернышевой.

Сначала тревогу забила местная жительница - женщина заметила отсутствие раритета и сразу же обратилась к общественникам.

- После этого я позвонила главному архитектору района. Обычно у администраций есть контакты управляющих компаний, а управляющие компании в контакте со строительными организациями, которые делают ремонт. Выяснилось, что вывеску сняли из-за капремонта, но рабочие ее повредили, - написала Елена Чернышева.

Теперь активисты-градозащитники осмотрят табличку и решат ее дальнейшую судьбу.

- Это очень большое везение. Строители могли ее выбросить или сдать на металл. Повезло, что в Советском районе неравнодушный главный архитектор и с ним у меня неплохой контакт. К сожалению, когда такой поддержки нет, если ты не житель дома, действовать в разы сложнее, - добавила Елена Чернышева.

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