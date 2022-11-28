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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:36

В Ростовской области в начале новой недели резко похолодает до -13 градусов

Жителей ждут дожди и ветер до 12 метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
Жителям стоит утепляться

Жителям стоит утепляться

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области начало новой недели обещает похолодание до -13 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 28 ноября, в области синоптики прогнозируют туман, местами гололед, а также налипание мокрого снега. Температура днем составит до +3 градусов, а вечером снизится до +1 градуса. Порывы ветра достигнут до 12 метров в секунду, местами будут достигать до 18.

29 и 30 ноября в отдельных районах Ростовской области ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Скорость порывов ветра составит до 13 метров в секунду. А в Приазовье местами порывы воздушных масс будут достигать до 23 метров в секунду. Температура воздуха в эти дни составит до -7 градусов, А ночью столбики термометров опустятся до -13.

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