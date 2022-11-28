Из-за реформы здравоохранения в Новочеркасске сменился перевозчик тел покойников

С января 2023 года это будет обязанностью МКУ "Спецслужба" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске после реформы здравоохранения сменился перевозчик покойников. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

По информации ведомства, с января 2023 года это будет обязанностью МКУ "Спецслужба". За работу предприятие получит больше четырех миллионов рублей. Оно будет работать круглосуточно. Также в Новочеркасске на благоустройство кладбищ выделят еще два миллиона. За эти средства необходимо осуществлять покос травы, вывоз ТКО, обрезку аварийных деревьев и засыпку щебнем дорог на Новом кладбище.

Кроме того, пациентов на гемодиализ будет перевозить МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».

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