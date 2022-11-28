Ростовские студенты чаще родителей уверены, что во время учебы нужно работать

Однако мнение родителей значительно отличается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учеба в вузе это не только новая интересная жизнь, но и большая ответственность, из-за чего многие студенты убеждены, что в период обучения на дневном отделении необходимо работать. Такое мнение разделяют 8 из 10 студентов, и только 4 из 10 их родителей. Об этом сообщают специалисты сервиса SuperJob.

Согласно статистике, 81% студентов очной формы уверены, что параллельно с учебой необходимо и работать. Также 37% из них считают, что трудиться можно в любом месте, а 44% – только по специальности, на которой обучаешься или в смежной сфере. Позицию молодежь объясняет маленькой стипендией и нежеланием зависеть от денег родителей. И только 6% студентов считают, что на дневном обучении не должны работать, так как в это время лучше сосредоточиться на занятиях.

Однако мнение родителей значительно отличается. Только 41% респондентов ответили, что студент должен работать. При этом 20% родителей считают, что трудиться можно по любой специальности, а 21% уверены, что работать необходимо только по своей профессии или смежной. Мнение, что студенты дневных отделений вузов вообще не должны работать, распространено среди родителей в 35% случаев.

Отметим, что убеждение о том, что работать необходимо только по своей специальности больше распространено среди мужчин. В том, что в период очного обучения в вузе стоит воздержаться от работы, чуть чаще убеждены женщины.

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