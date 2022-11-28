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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:53

В минтрансе Ростовской области объяснили, почему решили строить западную хорду через Кумженскую рощу

По словам специалистов, этот вариант был самым оптимальным
Лейла МИРИШОВА
Если бы хорда проходила на правом берегу Дона, то находилась вблизи от ЖК "Екатерининский" и частный сектор

Если бы хорда проходила на правом берегу Дона, то находилась вблизи от ЖК "Екатерининский" и частный сектор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области объяснил выбор маршрута Западной хорды через Кумженскую рощу. Этот вариант оказался самым оптимальным, другие обошлись бы в несколько раз дороже. Об этом рассказал начальник строительства и реконструкции автодорог областного минтранса Дмитрий Евтеев телеканалу "Дон-ТР".

Он признался, что были и другие варианты, чтобы проложить маршрут. Например, через Каратаево. Однако это сильно увеличилось бы стоимость проекта. Дело в том, что там проходят газо- и нефтепроводы, их перенос обошелся бы в такую же сумму, как и сам проект. Если бы хорда проходила на правом берегу Дона, то находилась бы вблизи от ЖК "Екатерининский" и частного сектора. Тогда пришлось бы проложить уникальную развязку с пролетами.

Длина бы пролета была больше 130 метров. В соответствии с градостроительным кодексом такие сооружения относятся к уникальным. И стоимость бы у такого проекта была значительно завышена, – отметил Дмитрий Евтеев.

Напомним, что на данный момент новую дорогу власти планируют провести западнее Левенцовки. Дорога пройдет через реку Мертвый Донец и по эстакаде Кумженской рощи. Затем автодорога уйдет на правый берег и соединится с улице Всесоюзной. Ради этих целей планируется вырубить порядка 800 деревьев в Кумженской роще и снести несколько десятков жилых домов.

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