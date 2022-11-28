В минтрансе Ростовской области объяснили, почему решили строить западную хорду через Кумженскую рощу

Если бы хорда проходила на правом берегу Дона, то находилась вблизи от ЖК "Екатерининский" и частный сектор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области объяснил выбор маршрута Западной хорды через Кумженскую рощу. Этот вариант оказался самым оптимальным, другие обошлись бы в несколько раз дороже. Об этом рассказал начальник строительства и реконструкции автодорог областного минтранса Дмитрий Евтеев телеканалу "Дон-ТР".

Он признался, что были и другие варианты, чтобы проложить маршрут. Например, через Каратаево. Однако это сильно увеличилось бы стоимость проекта. Дело в том, что там проходят газо- и нефтепроводы, их перенос обошелся бы в такую же сумму, как и сам проект. Если бы хорда проходила на правом берегу Дона, то находилась бы вблизи от ЖК "Екатерининский" и частного сектора. Тогда пришлось бы проложить уникальную развязку с пролетами.

Длина бы пролета была больше 130 метров. В соответствии с градостроительным кодексом такие сооружения относятся к уникальным. И стоимость бы у такого проекта была значительно завышена, – отметил Дмитрий Евтеев.

Напомним, что на данный момент новую дорогу власти планируют провести западнее Левенцовки. Дорога пройдет через реку Мертвый Донец и по эстакаде Кумженской рощи. Затем автодорога уйдет на правый берег и соединится с улице Всесоюзной. Ради этих целей планируется вырубить порядка 800 деревьев в Кумженской роще и снести несколько десятков жилых домов.

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(Подробности)