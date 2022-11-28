Последняя рабочая неделя ноября в Новочеркасске будет пасмурной и прохладной

Оставшуюся неделю горожан ожидает температура воздуха +3 градусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Новочеркасска в последнюю рабочую неделю ждет пасмурная и прохладная погода. Об этом сообщили на портале Гисметео.
В понедельник, 28 ноября, в городе ожидается переменчивая облачность. Воздух в Новочеркасске прогреется до +5 градусов, а ночью ожидается мороз до -1 градуса. Скорость ветра составит 13 метров в секунду.
Во вторник, 29 ноября, погода будет аналогичной. Днем столбики термометров покажут до +3 градусов. К вечеру температура опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит до 17 метров в секунду.
В среду, 30 ноября, в Новочеркасске вновь будет переменная облачность. В дневное время столбики термометров покажут +3 градуса, а вечером 0. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.
Оставшуюся неделю горожан ожидает температура воздуха +3 градуса. Ночью температура упадет до -2 градусов. Скорость ветра составит 16-19 метров в секунду.
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