Полтора миллиона человек со всей России приняли участие в форуме финансовой грамотности

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«Просто капитал» - под таким названием прошел II Российский Форум по финансовой грамотности, организованный «Промсвязьбанком». К онлайн-трансляции присоединились почти полтора миллиона слушателей со всей страны.

В программу форума вошло три трека по повышению уровня финансовой грамотности слушателей. Слушатели «Трека для всех» узнали, как грамотно создать финансовое пространство семьи и обезопасить его в кризис, как оптимизировать финансы на пенсии, как с детства приучить детей разумно относиться к деньгам. На «Треке для бизнеса и инвесторов» говорилось об актуальной ситуации на финансовых рынках, формах поддержки предпринимателей, трендах на рынке коллективных инвестиций и многом другом.

Особенно заинтересовал слушателей «Трек поддержки и развития», где эксперты рассказали о специальных мерах поддержки военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Также обсудили надежность отечественных банков в условиях действия санкций, использование ипотеки в качестве инвестиционного инструмента, и как не стать жертвой мошенников.

- При непростых условиях в экономике людям нужны знания — как сохранить и приумножить свои доходы, как профессионально распределить прибыль в компании, особенно среди малого и среднего бизнеса, - отметила старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова. - Форум важен для экономического развития регионов, ведь без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие человека в отдельности и развитие всего предпринимательского сообщества.

Послушать записи спикеров форума можно на сайте онлай-форума.