Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области после ДТП с фурой и бензовозом

Пробка возникла в районе поселка Рассвет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» утром 28 ноября образовалась многокилометровая пробка. Движение оказалось затруднено на участке в Аксайском районе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водители рассказали, что транспортный затор возник вблизи поселка Рассвет. По словам автомобилистом, здесь произошла авария с участием бензовоза и грузовика. На кадрах с места происшествия видно, что фура столкнулась с оградой, рядом — бензовоз.

По словам очевидцев, в этом районе произошло ДТП. Фото: "Ростов Главный".

Подробности ДТП в донском управлении ГИБДД пока не сообщают. По данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд на участке уже свободен.

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