В центре Ростова на продажу выставили пустырь за 150 млн рублей

На свободном пространстве могут построить жилой дом, офисное здание или бизнес-центр Фото: Мария ЛЕНЦ

Пустырь в центре Ростова-на-Дону выставили на продажу за 150 млн рублей. Сейчас это объявление можно найти на сайте Avito.ru. Предложение опубликовано в ноябре частным лицом.

Речь идет о нескольких смежных участках общей площадью 21,34 сотки. Площадка находится на пересечении проспекта Буденновского и улицы Тельмана. Недалеко от этого места - улица Красноармейская и «Астор Плаза».

Продавец предлагает выкупить землю под строительство многоквартирного дома, офисного здания или бизнес-центра. Добавим, вместе с участками будущий владелец получит уже подключенную электроподстанцию с собственной кабельной линией и резервом мощности в 1,65 Мегаватт.

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Предварительно, строительство должны начать уже в этом году (подробности)