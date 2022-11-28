Россияне стали в три раза больше интересоваться «Черной пятницей»

Фото: МегаФон

Эксперты отметили увеличения интереса россиян к традиционным распродажам. В этом году мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

При этом мужчины также стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников «Черной пятницы» за год выросла с 30 до 40%.

«Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране. Мобильный трафик в период этой распродажи на 10% превысил результат Дня шопинга 11 ноября.

Возглавили рейтинг популярных товаров одежда и обувь. Этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения – 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью.

В интернет-магазине МегаФона также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.