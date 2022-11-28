Установку спецоборудования на гидроузлах в Ростовской области одобрила Госэкспертиза

Нововведения улучшат транспортную безопасность гидроузлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установку спецоборудования на Кочетовском и Веселовском гидроузлах в Ростовской области одобрила Главгосэкспертиза. Соответствующую информацию опубликовали на сайте единого реестра заключений по объектам капитального строительства.

Утвердили проект 15 ноября 2022 года. Застройщиком выступает администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

На объектах планируют заменить устаревшие инженерные системы и средства транспортной безопасности. Иными словами, специалисты теперь могут разместить противотаранные устройства, эстакады для досмотра и КПП. Всю эту работы должны провести в рамках указа президента России Владимира Путина.

К слову, положительное экспертное заключение также получил проект укрепления объектов Усть-Манычского и Пролетарского гидроузлов.

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