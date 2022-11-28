«Дом культуры железнодорожников» в Батайске вошел в тройку лучших в Ростовской области

Фото: пресс-служба администрации города Батайска

В Ростовской области прошел фестиваль-конкурс культурно-досуговых учреждений Ростовской области «Территория культуры». Жюри состязания по различным критериям оценивало Дома культуры в регионе. По итогам конкурса из 28 заявленных территорий третье место занял «Дом культуры железнодорожников» в Батайске.

Сегодня в ДК работает квалифицированный коллектив. Действуют более 30 студий, клубов по интересам, любительских объединений художественной самодеятельности и прикладного творчества.

Как рассказали в администрации Батайска, среди прочего, в Доме культуры базируются два образцовых самодеятельных коллектива: «Экзерсис» и студия «Дебют».

К слову, именно коллектив «Экзерсис» поставил спектакль, вызвавший в городе настоящие аншлаги. Речь идет о музыкальном спектакле «Путешествие в чудесный мир танца» по мотивам сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». В копилки – и выступления на мероприятиях к календарным и профессиональным праздникам, Дню города, участие в фестивалях и творческих проектах.

Фото: пресс-служба администрации города Батайска

В коллектив вокальная студия «Дебют» в этом году отметил свой 10-летний юбилей. Артисты принимают участие во всех праздничных мероприятиях города, в фестивалях и конкурсов разного уровня.

Кстати, именно на базе этого ДК открыт и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом».

- Это сообщество, где все участники могут развить свои творческие способности, найти друзей, заняться новым делом в атмосфере поддержки и понимания. В мае 2021 года этому клубному формированию исполнилось 10 лет, - продолжили в администрации Батайска. – В целом же, деятельность МБУК «ДКЖД» направлена на развитие социальной активности населения и реализацию его творческого потенциала в разнообразных формах досуга. Специалисты активно внедряют новые формы работы, в основе которых лежат принципы интерактивности, массовости, включения в социально-культурную деятельность различных групп населения.

Фото: пресс-служба администрации города Батайска

Сотрудники Дома культуры ведут активную работу по патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни, развитию казачества, антитеррористической, антинаркотической направленности, по профилактике безнадзорности.

Коллектив МБУК «ДКЖД» сотрудничает с муниципальными учреждениями культуры, дошкольными и общеобразовательными учреждениями, ГБПОУ РО «БТЖТиС», ГБПОУ РО «БТИТИР», отделом по делам молодежи, центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, отделом ЗАГС и с общественными организациями

К слову, двери «Дома культуры железнодорожников» всегда открыты для всех желающих.