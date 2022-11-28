Президент посмертно наградил погибшего в СВО казака из Ростовской области

Военнослужащий до спецоперации обучал детей мастерству владения шашкой. Фото: Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья.
Казака из Ростовской области, погибшего в СВО, посмертно наградил Президент РФ. Об этом сообщили в Союзе Казаков-Воинов России и Зарубежья.
Степан Порядин проживал с родными в поселке Каменоломни. Героя посмертно наградили Орденом мужества. Награду отдали близким родственникам казака. Известно, что он добровольно отправился на фронт и заключил контракт. Боец погиб летом текущего года.
Военнослужащий до спецоперации обучал детей мастерству владения шашкой. Ребята принимали участие в различных соревнованиях и привозили медали.
По информации Союза, Орденами Мужества посмертно отметили еще несколько бойцов из Ростовской области.
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