Группа по противодействию легализации преступных доходов провела конкурс среди подразделений банков

В конкурсе победило расследование деятельности незаконного онлайн-казино

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провела первый международный конкурс на лучший материал комплаенс-подразделений банков. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска. Итоги конкурса были подведены 25 ноября на заседании ЕАГ в Душанбе

- Новое для нас мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере, – отметил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Первое место в конкурсе завоевал ВТБ. Комплаенс-подразделение банка представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время – организации деятельности незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры).

Для нас важно, что банк ВТБ как системно значимый российский банк участвует в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне. Поданные нами на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц, - отметил представитель ВТБ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма была создана в 2004 году и является региональным органом по типу ФАТФ.